Inter, non solo il prestigio: l'Europa League vale altri 13 milioni di euro

Vincere aiuta a vincere. E poi ci sono gli "step" tanto amati da Conte, il famoso salto di qualità. Un modo per festeggiare una nuova coppa europea a 10 anni dalla Champions League. Ma per l'Inter battere il Siviglia significherebbe anche incassare altri 13 milioni di euro dai premi Uefa arrotondando ulteriormente una campagna europea che sinora, tra gironi di Champions e percorso in Europa League, ha già portato nelle casse 56 milioni.