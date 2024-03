Inter, Inzaghi: "Peccato, volevamo dedicarla ai tifosi. Scudetto? C'è da lavorare"

QUI INTER

Il tecnico nerazzurro dopo il pareggio col Napoli: "C'è un po' di delusione, una leggerezza ci è costata la vittoria"

Simone Inzaghi ha analizzato così il pareggio tra la sua Inter e il Napoli: "C'è un po' di delusione vista la partita fatta - le parole del tecnico nerazzurro a Dazn -. Siamo stati molto bravi contro i campioni d'Italia, abbiamo commesso una leggerezza che ci è costata la vittoria. L'ultima mezzora abbiamo un po' perso le distanze, ma Sommer era stato praticamente inoperoso fino al gol. Il corner da cui nasce? È da rivedere, ma l'arbitro ha fatto un'ottima gara in una partita non semplicissima".

Un pizzico di amarezza anche perché c'era voglia di riscatto dopo l'eliminazione dalla Champions: "Venivamo da una settimana tosta, c'era un cerchio rosso su questa settimana. Come ho detto abbiamo fatto un'ottima partita, ci è dispiaciuto anche per i nostri tifosi, che ci hanno riservato un'accoglienza da brividi. Ogni partita c'è qualcosa da imparare, sul gol potevamo marcare meglio, sarà un insegnamento per il futuro. I giorni post Atletico sono stati giorni di analisi, la delusione era forte, ma da queste situazioni si può imparare tanto. La cosa che mi è piaciuta di più stasera è stata la concentrazione, nonostante l'amarezza e lo sforzo della Champions.

Il rammarico è anche per alcune occasioni sprecate: "Ci sono state un paio di ripartenze su cui potevamo fare meglio, ma non dobbiamo dimenticarci degli avversari, che spesso sono organizzati e pieni di talento. C'è stata un'occasione di Barella su cui ha fatto un intervento meraviglioso Juan Jesus, altrimenti sarebbe stato 2-0 e partita chiusa".

Sullo scudetto ha preferito ancora non sbilanciarsi: "C'è questa speranza, ma dobbiamo ancora lavorare bene, mancano due mesi e non dovremo mollare. Servirà la stessa attenzione che abbiamo avuto fin qua".

Infine un commento sull'episodio Acerbi-Juan Jesus: "Me ne ha parlato ora la nostra addetta stampa. Non ho materiale per potervi dire qualcosa, lo spiegherà lui senza nessun problema".