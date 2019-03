Inter: Nainggolan al lavoro alla Pinetina, obiettivo Lazio. Icardi non c'è

25/03/2019

Pinetina chiusa ma non per Radja Nainggolan. In casa Inter la ripresa della preparazione in vista del posticipo di domenica sera a San Siro contro la Lazio è stata fissata per martedì. Per il centrocampista niente riposo ma giornata di lavoro per recuperare dal problema al polpaccio e provare a esserci contro i biancocelesti. Non c'era Mauro Icardi, che la scorsa settimana è tornato ad allenarsi in gruppo.