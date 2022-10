Inter, Moratti: "Se Zhang fosse costretto a vendere, la situazione peggiorerà"

© italyphotopress

Massimo Moratti, pur da osservatore esterno, analizza così la situazione dell'Inter e della famiglia Zhang: "Non conosco i conti del club né quelli personali della famiglia Zhang. Certamente quando sono arrivati erano messi meglio. È cambiato molto, non so quale possa esser la soluzione". L'ex presidente nerazzurro continua: "Non ci sono problemi gravi, poi bisogna capire quali sono le intenzioni di Zhang. Se ha intenzione di tenere o se fosse costretto a vendere, in tal caso la situazione peggiorerebbe ancora".