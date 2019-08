Inter, Moratti: "Conte ha un dna pessimo, ma è bravo. Icardi? Hanno voluto fare i duri"

L'INTERVENTO

"Conte è bravo, si vede che è bravo". Massimo Moratti è già entusiasta del nuovo tecnico dell'Inter e spiega anche perché in una chiacchierata con i tifosi in un video pubblicato dalla Gazzetta di Modena: "La squadra gioca in modo diverso, non in orizzontale come l'anno scorso, quando c'era da spararsi. Però non ha i giocatori per il momento". Poi scherza sul passato juventino: "Vero, il dna è pessimo".

L'ex patron non le manda a dire punzecchiando la nuova società anche sul caso Icardi: "Non so neanch'io come finirà. Ma è più forte di Lukaku. Io lo conosco: lo dipingono come un mostro, ma è un bravissimo ragazzo, poi è sempre stato un professionista. La moglie? Non puoi inventarti nulla sulla moglie, si sono incartati: hanno voluto fare i duri, non sapevano più come giustificarlo e hanno continuato su questa storia".