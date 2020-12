Inter, Moratti: "Conte grande tecnico ma non so se avrei resistito"

INTER

"Conte è un tecnico bravissimo, attento alla squadra. Ci tiene a tutto quello che fa, però ha un carattere molto difficile. Non so se avrei resistito così tanto se fossero nate le stesse situazioni". Come sempre diretto e mai banale Massimo Moratti che ai microfoni di 'Radio Anch'Io Sport' su Radio 1 Rai è tornato a parla della "sua" Inter. "E' stata una scelta coraggiosa, come tale aveva i suoi rischi", ha aggiunto, l'ex presidente. Cagliari-Inter: le foto del match Getty Images

Secondo Moratti, infatti,"ciò che ora deve distinguere l'Inter è la grande voglia, il grande cuore; l'allenatore le cose le sa fare, se si calma, se sta tranquillo, viene fuori questa voglia di vincere". "Ho la sensazione -ha spiegato Moratti in risposta a un'altra domanda- che lo spogliatoio si deve adeguare al carattere dell'allenatore, in questo caso non credo ci siano interferenze dalla società. Dopo la bufera per l'eliminazione in coppa le cose con un po' di calma si rimetteranno a posto".

Inoltre un'idea sul mercato: "in questo momento tutti parlano di Mbappé, è certamente bravo come attaccante; ma non sono attratto da un giocatore in particolare. Penso che bisogna alzare un po' il livello della squadra, ma non ho in mente uno in particolare".

Infine "quando certi giocatori non hanno una resa, non per loro colpa, che consenta di portare a obbiettivi importanti, è anche abbastanza normale cambiare e mettere loro in condizione di giocare in una squadra dove vengano apprezzati di più Erikssen? Non mi aspettavo un rendimento così, ma gioca anche poco, è difficile giudicarlo. Se Conte lo fa giocare poco avrà le sue ragioni".