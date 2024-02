Inter, Marotta: "Vogliamo continuare con Inzaghi e lui è contento qui"

INTER

L'ad nerazzurro prima della gara contro l'Atalanta: "L'aspetto contrattuale è un complemento"

© Getty Images "Inzaghi gode della stima di tutto il mondo Inter per merito suo, ha conquistato questa situazione negli anni dimostrando grandi capacità e competenze. Vogliamo ovviamente continuare con lui perché i risultati ma soprattutto il modus operandi ci convincono". Parole dell'ad dell'Inter Beppe Marotta prima del recupero di campionato con l'Atalanta. "Ha il contratto in scadenza nel 2025, affronteremo la tematica nei tempi giusti, ma gode della nostra fiducia. Siamo contenti di lui e lui è contento qui, l’aspetto contrattuale è un complemento".

Vedi anche Calcio Inter, il piano recuperi: Acerbi e Thuram vedono il Genoa, Calhanoglu per Bologna

"La nostra fortuna è stata aver azzeccato l’allenatore giusto - ha detto ancora Marotta - Avere lo stesso allenatore da anni vuol dire continuità, il fatto che sia inserito nel gruppo è un vantaggio. Poi all’interno del gruppo ci sono aspetti valoriali come il senso di appartenenza, la cultura del lavoro e tanti valori che una squadra deve avere e questo gruppo li ha. Ci sono titolari e cotitolari, l’allenatore decide e lo fa molto bene al di là della compressione di impegni sta gestendo il suo gruppo nel migliore dei modi".

Sul futuro e sul rinnovo di capitan Lautaro: "Il compito mio e di tutta l’area tecnica è di guardare il presente come la partita di questa sera monitorando il futuro. Guardiamo le opportunità legate agli svincolati, poi inizieranno le acquisizioni. Questo si fa per dare continuità al progetto, qui ci sono anche le dinamiche per i rinnovi dei giocatori che fanno parte del nostro progetto. Questo gruppo è splendido, raramente mi era capitato di vedere un parco giocatori così attaccati alla maglia. I rinnovi non provocano ansie né da parte loro né da parte nostra”.