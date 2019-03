Inter, Marotta: "Spalletti non ha colpe, su Icardi resto ottimista"

15/03/2019

Nel dettaglio, le parole di Beppe Marotta.

"L'allenatore non c'entra nulla, nel senso che le difficoltà nascono oggettivamente a prescindere dal nome del tecnico. Spalletti sta conducendo la squadra nel migliore dei modi, e con lui dobbiamo arrivare a questo traguardo importante". Ovvero la Champions League.

Sulla eliminazione dall'Europa League

"Registriamo questa amarezza, questa sconfitta e non voglio l'alibi della mancanza di giocatori, anche se in realtà ne mancavano nove. Non è poco per una rosa di 23 elementi, ma bisogna registrare questa sconfitta che ci fa male. Dobbiamo trarne il giusto insegnamento e guardare al futuro che si chiama Milan: ora bisognerà tirar fuori ancora di più l'orgoglio e il senso di appartenenza che sono elementi indispensabili per raggiungere gli obiettivi".

E ora la corsa per il quarto posto

"Considero l'Inter in una fase di crescita societaria, l'obiettivo deve essere assolutamente il quarto posto che non è facile raggiungere perché ci sono avversari di livello. Siamo in grado di centrarlo, e già domenica sarà una partita importante, ma non decisiva. Come dicevo prima, è una gara nella quale dovremo dimostrare le nostre qualità".

Infine l'infinito caso-Icardi

"Novità non ce ne sono, non c'è niente da aggiungere. Io sono sempre ottimista perché penso che il buonsenso prevalga sempre e di conseguenza si possa arrivare ad essere soddisfatti. Più avanti".