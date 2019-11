Inter, Marotta risponde a Conte: "Siamo allineati, ma ci vuole tempo"

Beppe Marotta si è schierato con Conte dopo lo sfogo dell'allenatore dell'Inter, ma gli ha chiesto un po' di tempo., "Conosco molto bene Antonio, è severo ed esigente. Ha una cultura della vittoria molto forte e pronunciata. Nel contenuto di quello che ha detto siamo tutti allineati, la ricerca dell'eccellenza e della vittoria è in tutti. Tutto è migliorabile ed è perfezionabile, ma ci vuole un attimo di tempo", ha detto l'ad nerazzurro.

"La prima occasione per puntellare meglio la rosa è il mercato di gennaio, e valuteremo le opportunità. Lavoriamo insieme e con grande serenità per portare in alto l'Inter. L'esperienza mi dice che quello di gennaio è un mercato povero. La nostra intenzione è quella di cogliere le opportunità, è importante il tempo e la disponibilità. Sappiamo di avere una società forte e un allenatore bravo. Vedremo cosa succederà", ha aggiunto Marotta a Sky.

Sui possibili rinforzi: "L'esperienza è una componente fondamentale, l'importante è che non sia vicino alla fine della carriera. Nell'organico bisogna avere un bel mix con la gioventù. Nella nostra rosa lo abbiamo anche se l'esperienza non è marcata perché pochi giocatori hanno già fatto la Champions. L'asticella si deve alzare per comporre una squadra competitiva per i nostri traguardi".

Il bilancio, però, finora è positivo: "Oggi non mi sarei aspettato di essere a un punto dalla Juventus. Bisogna guardare il presente e avanti".