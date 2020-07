Inter, Marotta: "Messi è un gioco, un'utopia per qualsiasi squadra italiana"

INTER

"L'immagine di Messi sul Duomo? Parliamo di una icona, un grande giocatore e un desiderio di tutti. Ma rimane un gioco". L'ad dell'Inter Beppe Marotta commenta così il tormentone social che sta facendo sognare i tifosi nerazzurri. "Oggi come oggi nessuna squadra italiana può fare un'operazione del genere, se non ci sono cose straordinarie da parte degli azionisti, è una situazione utopistica. C'è un fair play da rispettare, con regole precise".

E ancora: "Da quando sono diventati azionisti Suning ha già iniettato tantissimi milioni nella casse della società, ora serve dare continuità con un modello vincente - ha aggiunto Marotta - Ripeto, per me sarebbe un fatto straordinario vedere all'Inter un campione del genere. Oggi è utopistico. Il nostro calcio ha bisogno di un rilancio, la quarta posizione nel ranking non gioca certo a nostro favore. Il dibattito nel nostro movimento riguarda la vendita dei diritti tv ma bisogna valutare lo spettacolo. I campioni fanno lievitare il valore del brand e del calcio italiano. Se riuscissimo a considerare il nostro campionato appetibile per i top player come negli anni 2000, ma non è così". Quando si parlerà con Conte del futuro? "Presto, a fine campionato. Ci sono 1-2 partite poi faremo le nostre valutazioni".



"Sanchez? Non è facile, ha un contratto pesante con lo United per altri due anni. Al di là della trattativa con il club c'è da valutare anche questo aspetto, ci dispiace ma saremmo felici di averlo con noi anche domani e dopodomani. Tonali? Con Cellino ho un buon rapporto, ma non ci siamo mai fermati a parlare di un ragazzo che merita attenzione perche' ha dimostrato di essere un talento. Ci sta che grandi club possano interessarsi a lui, non nascondo ci sia un interesse ma da qui a dire che ci sia una trattativa ce ne passa".