Inter, Marotta: "Prendiamo troppi gol, serve un'analisi seria"

Inzaghi: "Rispettiamo il Porto ma vogliamo i quarti di finale". Zanetti: "Attenzione a Conceição: "Lo conosco, è bravo"

Inter-Porto, il precedente del 2005 con la tripletta di Adriano























© Getty Images 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato del momento nerazzurro: "Con la Juventus sconfitta meritata. Non guardo mai le statistiche ma in questo caso devono imporci riflessioni importanti. Abbiamo preso 19 gol, di cui 16 in trasferta con 4 sconfitte. Siamo l'Inter e non siamo abituati a questi numeri, serve un'analisi interna approfondita. Tante le sconfitte fuori casa, dobbiamo capire perché c'è questa differenza tra casa e trasferta". Sul sorteggio Champions contro il Porto: "Sulla carta sembra favorevole ma come sempre decide il campo". Chiusura sull'andamento delle trattative con Skriniar per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno: "Nel corso di questa settimana dovremmo avere un incontro col suo agente, dobbiamo arrivare a conclusione. Milan è molto attaccato alla maglia".

ZANETTI: "CONOSCO CONCEIÇÃO, È BRAVO"

A Nyon per il sorteggio c'era il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti: "Conosco la squadra portoghese perché ho avuto Sergio Conceição (attuale allenatore dei dragoes, ndr) come compagno all'Inter, sta facendo un ottimo lavoro. Dipenderà molto dalla condizione in cui saremo a febbraio, ma come sempre c'è rispetto per tutti gli avversari". L'argentino parlando a Mediaset torna sul passaggio del girone, con l'impresa dell'eliminazione del Barcellona: "Passare un gruppo come il nostro non era semplice e la squadra lo ha fatto con consapevolezza e maturità. Prima del Porto dovremo lavorare al meglio per arrivare nel migliore dei modi per poter fare due prestazioni, in casa e in trasferta, per passare il turno. C'è fiducia".

Inevitabile tornare sulla sconfitta contro la Juventus: "La Champions ci ha dato tante risposte che sono da confermare in campionato. Bisogna trovare equilibrio e continuità anche in Serie A, dispiace aver perso ieri. Dopo un primo tempo così saremmo potuti andare all'intervallo con un altro risultato poi nella ripresa abbiamo preso gol alla prima occasione ed è iniziata un'altra partita. Bisogna lavorare su dettagli e particolari che fanno sempre la differenza". Zanetti ottimista sul rinnovo di Skriniar: "Ne stiamo parlando, ci sono i presupposti per andare avanti assieme e speriamo che si risolva al più presto per essere tutti contenti".

INZAGHI: "VOGLIAMO I QUARTI DI FINALE"

"Rispettiamo il Porto, si tratta di una squadra che fa bene in Champions League da anni. Il nostro obiettivo è quello di passare il turno e di regalare un sogno ai nostri tifosi, quello di disputare i quarti di Champions League dopo tanto tempo". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, commentando il sorteggio degli ottavi di Champions League. "Per il secondo anno di fila giocheremo gli ottavi di finale, finalmente l'Inter è tornata ad affrontare partite così importanti in Europa con continuità. Saranno due gare bellissime, in due stadi pieni e davanti a un pubblico speciale, degno di una competizione così importante. Non sarà per niente facile, dovremo lavorare per farci trovare pronti a una doppia sfida dove i dettagli faranno la differenza, ci faremo trovare pronti".