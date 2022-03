Inter, Marotta: "Gli obiettivi restano scudetto e Coppa Italia"

Beppe Marotta non ha dubbi su quale debba essere il focus dell'Inter da qui a fine stagione e non appare preoccupato per lo stato di forma della squadra, reduce da 6 punti nelle ultime 6 partite: "Il momento di involuzione non pregiudica gli obiettivi, che restano la vittoria di campionato e Coppa Italia", ha detto l'ad nerazzurro agli studenti del Master in Management dello Sport di Rcs Academy.

