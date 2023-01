Inter, Marotta: "Così il Var è inutile. Nessuna dead-line per Skriniar"

INTER

L'ad nerazzurro a Sportmediaset torna sul 3-1 negato ad Acerbi a Monza. E su Lukaku...

"Sono amareggiato perché credo che quel gol regolare ci avrebbe portato i tre punti ma sbagliano i giocatori, sbagliano i dirigenti, sbagliano gli allenatori e sbagliano anche gli arbitri". Ai microfoni di Sportmediaset, l'ad dell'Inter Beppe Marotta torna sul gol del 3-1 negato ad Acerbi a Monza. "Va fatta una riflessione sul Var? Assolutamente sì, il fischio improvvido ha generato l’inutilità del Var contro il Monza e questo deve portare a fare una riflessione a tutti i componenti: giocatori, allenatori e anche arbitri".

Vedi anche inter Inter, Inzaghi alza la voce: "Siamo arrabbiati, il gol del 3-1 era regolare"

"Preoccupato per i tanti stop di Lukaku? Capita, Lukaku ci aveva abituato, nella sua precedente esperienza interista, a fare delle belle gare anche dal punto di vista agonistico - ha proseguito Marotta - Quest’anno la sua esperienza è stata costellata da situazioni di difficile gestione e di conseguenza l’auspicio è che possa ritrovare la sua forma atletica che gli possa consentire di ritrovare quei gol che aveva fatto nella sua precedente esperienza".



Ancora sul rinnovo di Skriniar: "Non c’è assolutamente una deadline anche perché queste sono dinamiche ricorrenti in tutti i club ormai e non vorrei più parlare di appuntamenti. Oggi siamo concentrati su un periodo difficile, nel mese di gennaio ci sono tante partite e tanti punti a disposizione e ne vorremmo fare il più possibile, al di là del giusto rispetto per quel determinato giocatore ma la nostra concentrazione è maggiormente rivolta alle partite che andremo ad affrontare”.

Sulla Supercoppa contro il Milan: "È un trofeo e soprattutto è una finale molto affascinante e ricca di contenuti. È una stracittadina, è una gara inedita che manca da tanti anni. Non si giocherà in Italia ma il contesto televisivo c’è e quindi tutti gli appassionati possono seguirla. Spero sia una bella partita e un bello spot per il nostro movimento calcistico".