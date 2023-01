Inter, Inzaghi alza la voce: "Siamo arrabbiati, il gol del 3-1 era regolare"

QUI INTER

"Difficile analizzare la gara, siamo qui a parlare di un pareggio che arriva da un grave errore"

Dopo il pareggio incassato nel recupero contro il Monza, Simone Inzaghi mastica amaro e attacca. "Siamo molto arrabbiati. C'è stato un errore. Dopo cinque anni di Var, sul gol di Acerbi è stato fischiato un fallo dove due giocatori del Monza si inciampano tra di loro - ha tuonato il tecnico dell'Inter -. Sarebbe stato il 3-1 e siamo qui a parlare di un pareggio che arriva da un grave errore". "Mi viene difficile analizzare la gara. Probabilmente avremmo vinto la gara. Era il gol del 3-1. C'è tanto rammarico", ha aggiunto.

Vedi anche inter Serie A, Monza-Inter 2-2: un'autorete di Dumfries beffa i nerazzurri al 93'

"Sapevamo che avremmo affrontato una squadra che ci avrebbe creato problemi - ha continuato Inzaghi -. Abbiamo avuto dei problemi con Calhanoglu e Barella e spariamo che non sia nulla di grave. C'è grande amarezza in me e nella dirigenza". "E' un dato di fatto, in trasferta concediamo troppo - ha aggiunto, commentando i gol presi -. Nel primo abbiamo triplicato e subito l'inserimento a difesa schierata. Bisognava fare meglio. Un pareggio che ci rallenta ma che deve farci andare avanti più forte di prima consapevoli che stasera siamo stati penalizzati".

"Dobbiamo andare avanti sapendo che dobbiamo lavorare di più e meglio e sapendo che dobbiamo recuperare i nostri giocatori al 100% - ha proseguito -. Venivamo da due vittorie importanti e questo pareggio ci rallenta. Il Monza ha fatto una buona gara, ma sul 3-1 il match sarebbe stato chiuso". "Dobbiamo cercare di vincere il più possibile. Purtroppo abbiamo perso punti all'inizio del campionato e ora dobbiamo recuperare terreno guardando partita contro partita contro avversari alla nostra portata come stasera", ha concluso Inzaghi.