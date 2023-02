Inter, Marotta: "Calhanoglu e Bastoni? Sono sempre ottimista"

INTER

L'amministratore delegato nerazzurro tra caso Skriniar e nuovo stadio: "San Siro? Non so che fine farà"

© Getty Images "Fascia da capitano? Se certi valori non vengono recepiti, non si può ambire ad essere candidati alla fascia". Così Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, intervenuto in occasione della presentazione del volume 'Società sportiva 2030' di Massimo Aghini nella sede del Coni lombardo a Milano, a proposito dei valori dello sport tema di grande attualità in casa nerazzurra dopo i gradi tolti a Milan Skriniar: "I valori in questione sono il senso d'appartenenza, l'amore verso il club e tutta una serie di situazioni che sono fondamentali", ha aggiunto. A margine il dirigente interista ha risposto rapidamente anche alla vicenda legata ai rinnovi di Calhanoglu e Bastoni. "Sono sempre ottimista", ha dichiarato.

"Che fine farà San Siro? All'estero è tutto molto più semplice, in Italia invece bisogna passare attraverso un processo di analisi molto lento che fa poi subentrare delle problematiche che hanno portato alla situazione attuale. Alla domanda in questo momento non saprei davvero rispondere. L'Italia sportiva oggi ha bisogno di strutture sportive adeguate - ha aggiunto - non solo i grandi stadi ma anche piccole palestre e altre strutture. Con l'avvento del ministro Abodi mi auguro che si possa colmare questo gap tra le quali anche le difficoltà a costruire grandi opere come gli stadi", ha aggiunto.

