Inter, lunedì l'ufficialità di Chivu: definito lo staff, manca un solo tassello in panchina

Lunedì l'ufficialità, ma già da ieri Cristian Chivu è di fatto a pieno titolo il nuovo allenatore dell'Inter. Da Parma, dove proprio a inizio settimana il tecnico rumeno si recherà per sciogliere il vincolo in essere con il club emiliano, ha parlato ieri il presidente dell'Inter Beppe Marotta, spiegando il perché della scelta per il post Inzaghi: decisione "coraggiosa" sì ma all'insegna della continuità, in linea col le strategie di sviluppo che non contemplano - così ha detto il dirigente nerazzurro - la parola "ridimensionamento". Dalle dichiarazioni toccherà poi passare ai fatti, vale a dire al mercato, per tranquillizzare il mondo interista, ma detto questo, torniamo a Chivu: lunedì firmerà dunque il biennale con l'Inter (ingaggio che dovrebbe essere di 2,5 milioni a stagione) dopo di che ad Appiano incomincerà a lavorare con i giocatori non convocati dalle varie nazionali che faranno invece ritorno alla Pinetina tra martedì e mercoledì, giorno fissato per la partenza per gli Stati Uniti in vista del Mondiale per Club.