Baroni carica il Torino: "Il granata non serve sbiadito"

"Non serve sbiadito. Solo quando si spende tutto il colore diventa granata": così il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha voluto spronare l'ambiente in vista della prossima stagione. L'allenatore granata ha pubblicato questo breve messaggio sul proprio profilo Instagram, accompagnato da una sua foto mentre dà indicazioni sul campo. Baroni non è un "tipo da social", l'ultimo post risaliva al 3 marzo scorso quando la sua Lazio espugnava San Siro e batteva 2-1 il Milan: "Quando gli uomini si cuciono insieme diventano una bandiera" scrisse all'epoca. Adesso, a poche ore dalla sua presentazione ufficiale al Toro e a 16 giorni dall'esordio in gara ufficiale (il 18 agosto contro il Modena in Coppa Italia, ndr), è arrivato il suo primo post in granata.