Inter, Lukaku e l'allarme difesa: ecco le spine di Inzaghi

Ci sono tre immagini impietose che, al netto del grave errore dell'arbitro Sacchi sul gol di Acerbi, mettono in mostra tutti i nei della faticosa stagione dell'Inter di Simone Inzaghi. La prima è quella temporalmente centrale: è il minuto 93, Gosens batte una rimessa laterale verso Lukaku con il chiaro intento di congelare il pallone e far passare secondi importanti per portarsi a casa il 2-1 e i conseguenti tre punti. Il belga, in fondo a un'altra prova molto negativa, sbaglia uno stop semplicissimo e regala la rimessa laterale agli avversari. Dzeko, inquadrato in panchina, se la ride. Come a dire: "Ma come si fa?". Già, come si fa, ce lo siamo chiesti un po' tutti e se lo chiedono, soprattutto, i tifosi dell'Inter, che aspettavano il ritorno di Lukaku per cambiare marcia e darsi all'inseguimento del Napoli, battuto nello scontro diretto solo una manciata di giorni fa.