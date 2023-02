Inter, Lukaku ricorda Atsu: "Ti vorrò sempre bene"

Anche Romelu Lukaku ha voluto ricordare Christian Atsu, il calciatore ghanese dell'Hatayspor morto sotto le macerie del terremoto in Turchia. I due avevano diviso lo spogliatoio ai tempi dell'Everton, nella stagione 2014/15, e tra loro si era creato un ottimo legame, come raccontato dall'attaccante dell'Inter in un commosso post sui suoi canali social: "Riposa in pace fratello, questa è dura da digerire - il messaggio di Lukaku - È stato fantastico frequentarti. La tua umiltà e il tuo amore per Dio, il modo in cui lavoravi in allenamento, l'amore che avevi per la tua famiglia e i tuoi bambini. Possa Dio dar loro tutta la forza e benedire la tua anima. Ti vorrò bene per sempre".