Inter, Lorenzo in sede e a San Siro per la Coppa Italia

In attesa della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina e della chiusura del mercato, l'Inter si è concessa un "colpo" a sorpresa: nella sede di viale della Liberazione è infatti arrivato Jorge Lorenzo, che ha visitato il quartier generale nerazzurro, ha scattato qualche foto posando accanto ai trofei e alle maglie di Ronaldo e Zanetti, per poi concedersi un'istantanea al fianco di Steven Zhang, con tanto di maglia nerazzurra personalizzata. Ovviamente col numero 99. Il maiorchino, che deve ancora annunciare quale sarà il suo futuro dopo l'addio al Motomondiale, sarà presente anche a San Siro per assistere ai quarti di finale contro la Viola. "Grazie per l'ospitalità e per avermi mostrato la vostra storia, ci vediamo allo stadio!", il suo messaggio sui social.