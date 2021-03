Inter, le 10 regole di Conte per vincere lo scudetto

IL DECALOGO

Il tecnico nerazzurro ha imposto metodo e disciplina al gruppo per trionfare in Italia

Sei punti di vantaggio sulla seconda in classifica, sette vittorie consecutive in altrettante partite nel girone di ritorno. L'Inter di Antonio Conte corre, lanciata verso lo scudetto e dopo una prima parte di stagione deludente, con l'eliminazione prima dalla Champions e poi dalla Coppa Italia, ora sembra una macchina perfetta. Merito dei gol di Lukaku certo, della compattezza di squadra e di una difesa solida, ma anche del decalogo imposto da Antonio Conte al suo gruppo di giocatori. Dieci regole da seguire per trionfare.

Secondo la Gazzetta dello Sport è proprio la brutta campagna europea che qualcosa alla Pinetina è cambiato, come riconosciuto nelle interviste da diversi giocatori nerazzurri. Nuovo metodo e disciplina da seguire imposta da Conte per riportare lo scudetto all'Inter. Questa la ricostruzione del decalogo:

1. Si vince con i fatti e con il gruppo, niente proclami.

2. I senatori devono essere al servizio dei più giovani.

3. Contro il Covid, attenzione anche in famiglia.

4. Niente stress fuori dal campo, dal sesso ai figli.

5. Si dorme a casa, ma la fiducia non va disattesa.

6. Vietato mollare. Chi perde palla ha 5 secondi per riconquistarla.

7. Alimentazione personalizzata e prova del peso.

8. Niente calcoli su calendario o diffide.

9. Studiare l'avversario a video.

10. Vietato prendere espulsioni: multa a chi mette in difficoltà la squadra.

A conferma dei cambiamenti voluti dallo staff di Antonio Conte ci sarebbero anche le parole di Lukaku che ha parlato della nuova dieta in correlazione al rendimento eccezionale degli ultimi tempi. Insomma, dieci regole perfette visti i risultati.