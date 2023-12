Inter, Lautaro tra i grandi: agganciati Vieri e Milito

INTER

Con la rete all'Udinese il capocannoniere della Serie A ha toccato quota 28 nell'anno solare come il Principe nel 2012 e l'azzurro nel 2001

Un 2023 da sogno e Lautaro Martinez non vuole certo fermarsi. Dopo il trionfo in Qatar con l'Argentina il Toro è definitivamente esploso, trovando quella continuità mai avuta in carriera che lo sta portando ad essere uno dei top attaccanti del mondo con numeri da Scarpa d'Oro (media di un gol ogni 97') e dopo il gol segnato all'Udinese, il 14esimo stagionale in Serie A, entra di diritto nella storia dell'Inter. Nel nuovo secolo infatti nessun giocatore nerazzurro ha segnato più gol di lui in un singolo anno solare in campionato, 28 gol come Diego Milito nel 2012 e Christian Vieri nel 2001, e Lautaro ha ancora 5 partite per superarli ("Sono orgoglioso e spero di farne tanti altri") prima di entrare nel nuovo anno.

"Andiamo avanti sulla nostra strada. Complimenti a tutti. Grazie tifosi per l’affetto di sempre. Bravi ragazzi" ha scritto su Instagram dopo la risposta alla Juventus e adesso nel mirino c'è già la Real Sociedad, per centrare il primo posto e inseguire un'altra finale di Champions.

