Inter, Lautaro è pronto: verso una maglia da titolare col Verona

L'Inter ritrova Lautaro Martinez dal 1'. Il capitano nerazzurro ha definitivamente smaltito il problema agli adduttori che lo aveva costretto al forfait contro Lecce e Genoa, è a disposizione di Simone Inzaghi per il match di sabato contro il Verona ed è anche pronto a partire titolare al fianco di Thuram. In un primo momento sembrava che il tecnico e il suo staff non volessero prendersi rischi, ma gli ultimi allenamenti hanno evidentemente dato garanzie: troppo importante la sua presenza in un match che l'Inter non può sbagliare per non caricare ulteriormente una Juventus già galvanizzata dagli ultimi risultati.