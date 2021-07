Inter, Lautaro scalpita: "Un anno incredibile con due titoli"

INTER

Martinez si allena già in Argentina con la squadra che lo ha lanciato

"Sono felice di tornare qui, come dico sempre è bello rivedere questo club e dargli una mano a crescere - ha proseguito l'attaccante nerazzurro -. Sono orgoglioso di vedere come va avanti la storia di questa società, come si struttura". "Un messaggio per i tifosi? Sono sempre presenti e mi appoggiano sempre, anche via social, anche con la mia famiglia - ha concluso -. Li ringrazio sempre per questo".