Inter, Lautaro Martinez: "Io e Lukaku contro il mondo, lotteremo per vincere tutto"

L'argentino dopo lo Spezia: "Ottimo lavoro ma c'è tanta strada da fare. Contento che rimanga Skriniar, è importante per noi"

© Getty Images Se Romelu Lukaku aveva segnato contro il Lecce, Lautaro Martinez lo ha fatto contro lo Spezia (con l'assist proprio del belga): inevitabile chiedere all'argentino del ritorno della LuLa. "Sono contento che Lukaku sia tornato all'Inter: appena è arrivato ci siamo detti che dobbiamo combattere contro tutti. Abbiamo appena cominciato" le parole del Toro, che rivela "abbiamo continuato a parlare dal giorno in cui è andato è via. Sono contento che sia di nuovo qui, è utile e dà sempre una mano alla squadra".

Il numero 10 nerazzurro, parlando a Sky, ha commentato così il 3-0 contro i liguri: "Abbiamo affrontato una squadra compatta, che pressa bene. Ma abbiamo fatto un ottimo lavoro ma abbiamo appena cominciato, c'è ancora tanta strada da fare".

Sugli obiettivi stagionali: "Non so se siamo più forti dello scorso anno ma vogliamo sempre migliorare. Lotteremo per vincere tutto. Davanti siamo quattro attaccanti bravi, dobbiamo sfruttare le nostre caratteristiche. Skriniar resta? Sono contento perché è molto importante e lo sanno tutti".