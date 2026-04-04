VERSO INTER-ROMA

Lautaro: "Un calo può starci, non è dipeso dalla mia assenza. Prendiamoci i due obiettivi"

Il capitano nerazzurro pronto a sfidare i giallorossi: "Tiriamo fuori qualcosa in più e non pensiamo al passato. L'atteggiamento è importante"

04 Apr 2026 - 16:30
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Lautaro Martinez è tornato. Il capitano dell'Inter è pronto a rientrare in campo per la sfida alla Roma, dopo la sosta delle nazionali.

Il Toro è carico e lo ha confermato in un'intervista a Dazn: "Abbiamo due obiettivi importanti sul nostro cammino e non c'è tempo per pensare a ciò che è successo, il momento è troppo importante". Il riferimento è ai compagni dell'Inter che non si sono qualificati al Mondiale dopo aver perso contro la Bosnia: "Siamo qua per essere vicini ai compagni, l'importante è che loro abbiano già la testa tutta sull'Inter. Il calcio è così, bisogna voltare pagina".

Il momento di difficoltà nerazzurro è coinciso con le gare senza Lautaro, che però guarda al quadro completo: "Non credo i risultati siano dipesi dalla mia assenza, un calo può esserci in stagione. Adesso però dobbiamo cambiare marcia e mostrare un altro atteggiamento. Tiriamo fuori qualcosa da dentro, ciò che ci è mancato nell'ultimo periodo, per continuare a fare ciò che ci chiede il mister e vincere le partite. Siamo in testa alla classifica, vuol dire che abbiamo fatto bene finora".

Scudetto e Coppa Italia come possibili trofei da portare a casa. Due su tre, rispetto a un anno fa: "Nella scorsa stagione abbiamo vissuto momenti molto duri, ma dobbiamo lasciarci tutto alle spalle. Anche perché abbiamo iniziato un nuovo cammino, abbiamo due obiettivi di fronte e mi fido di chi ci è intorno. Rilassiamoci, restiamo sereni e divertiamoci: questo ha portato successi all'Inter. L'atteggiamento è importante".

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