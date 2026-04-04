Lautaro: "Un calo può starci, non è dipeso dalla mia assenza. Prendiamoci i due obiettivi"

Il Toro è carico e lo ha confermato in un'intervista a Dazn: "Abbiamo due obiettivi importanti sul nostro cammino e non c'è tempo per pensare a ciò che è successo, il momento è troppo importante". Il riferimento è ai compagni dell'Inter che non si sono qualificati al Mondiale dopo aver perso contro la Bosnia: "Siamo qua per essere vicini ai compagni, l'importante è che loro abbiano già la testa tutta sull'Inter. Il calcio è così, bisogna voltare pagina".