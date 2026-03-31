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SERIE A

Inter, svelata la nuova maglia per la prossima stagione

Le anticipazioni di Footy Headlines svelano che il club tornerà alla tradizione: strisce nerazzurre old style, logo, sponsor e sponsor tecnico gialli

31 Mar 2026 - 10:30
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L'Inter guarda al futuro tornando al passato. Il sito specialistico Footy Headlines ha svelato infatti in anteprima la nuova maglia home che la formazione nerazzurra indosserà nella prossima stagione e il dettaglio che balza subito all'occhio è il ritorno alla tradizione e il richiamo alle maglie utilizzate dal club fino agli anni novanta e per qualche anno recente, ad esempio il 2015/16: strisce nerazzurre old style, anche se dai tratti seghettati, con logo, sponsor e sponsor tecnico colorati di giallo.

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