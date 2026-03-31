Inter, svelata la nuova maglia per la prossima stagione

L'Inter guarda al futuro tornando al passato. Il sito specialistico Footy Headlines ha svelato infatti in anteprima la nuova maglia home che la formazione nerazzurra indosserà nella prossima stagione e il dettaglio che balza subito all'occhio è il ritorno alla tradizione e il richiamo alle maglie utilizzate dal club fino agli anni novanta e per qualche anno recente, ad esempio il 2015/16: strisce nerazzurre old style, anche se dai tratti seghettati, con logo, sponsor e sponsor tecnico colorati di giallo.