Klinsmann 'spiega' il flop dell'Italia: "Yamal e Musiala da voi verrebbero mandati in B"

"Ho sofferto tantissimo con i miei amici italiani di Los Angeles. La notte dopo ho faticato a dormire. L'Italia paga la mancanza di leader, di giocatori che saltino l'uomo e di fiducia verso i giovani". Così Jurgen Klinsmann ai microfoni di 'Il sabato al 90º', in onda questa sera su Rai Due in seconda serata. "Da voi Yamal e Musiala probabilmente verrebbero mandati in serie B per fare esperienza - ha detto il tecnico tedesco - Tanti allenatori, poi, ancora oggi lavoravo con l'obiettivo di non perdere anziché di vincere a tutti i costi. E i risultati sono questi".