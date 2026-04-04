Il Real cade sul campo del Maiorca, il Barça stasera può chiudere la Liga: su Canale 20

Risultato clamoroso nel pomeriggio della Liga spagnola. Il Real Madrid infatti è stato battuto 2-1 sul campo del Maiorca, che con il gol di gol decisivo di Muriqi al 91esimo offre al Barcellona un assist delizioso e inaspettato per chiudere il campionato con 8 giornate di anticipo. Questa sera infatti la squadra di Flick sfida l’Atletico Madrid in diretta alle 21 su Canale 20 in un antipasto dei quarti di Champions e con una vittoria si porterebbe a +7 in classifica sui rivali di sempre.