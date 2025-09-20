Logo SportMediaset
VERSO INTER-SASSUOLO

Inter, Lautaro torna in gruppo: ora decide Chivu che tiene in caldo Esposito, pronto a una nuova prima

Il capitano nerazzurro ha superato il problema alla schiena ma potrebbe comunque partire dalla panchina

20 Set 2025 - 12:28
© Getty Images

© Getty Images

Finalmente in gruppo! Nella rifinitura pre-Sassuolo, Lautaro ha lavorato assieme ai compagni di squadra, segnale evidente di come il mal di schiena che ha costretto il capitano dell'Inter a stare in panchina ad Amsterdam contro l'Ajax sia passato. Ieri e l'altro ieri l'argentino aveva svolto un lavoro personalizzato in via precauzionale, oggi invece è tornato in campo regolarmente. A questo punto tocca a Chivu decidere se schierarlo titolare domani sera a San Siro al fianco di Thuram.

La passata stagione non ci sarebbero stati dubbi, oggi no. Oggi alle spalle della Thu-La ci sono infatti due ragazzi che godono della piena fiducia di Chivu e hanno dimostrato di essere pienamente all'altezza delle esigenze del tecnico nerazzurro: Pio Esposito e Bonny sono così pronti a dare il loro contributo, con il primo, in particolare, che dopo l'esordio in Champions contro l'Ajax potrebbe vivere un'altra prima volta, il debutto da titolare a San Siro in campionato.

Ma sono anche altri i ballottaggi che potrebbero cambiare il volto dell'Inter. Innanzitutto l'avvicendamento tra i pali tra Sommer e Martinez, con il portiere spagnolo prossimo all'esordio stagionale. Sono alte pure le quotazioni di Bisseck, Sucic e Carlos Augusto che potrebbero sostituire Akanji, Mkhitaryan e Dimarco, così come De Vrij si candida nuovamente a guidare il terzetto difensivo. Ipotesi tutte al vaglio dell'allenamento odierno.

