Inter, Lautaro torna in gruppo: ora decide Chivu che tiene in caldo Esposito, pronto a una nuova prima

Finalmente in gruppo! Nella rifinitura pre-Sassuolo, Lautaro ha lavorato assieme ai compagni di squadra, segnale evidente di come il mal di schiena che ha costretto il capitano dell'Inter a stare in panchina ad Amsterdam contro l'Ajax sia passato. Ieri e l'altro ieri l'argentino aveva svolto un lavoro personalizzato in via precauzionale, oggi invece è tornato in campo regolarmente. A questo punto tocca a Chivu decidere se schierarlo titolare domani sera a San Siro al fianco di Thuram.