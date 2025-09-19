Inter: Lautaro, il Sassuolo e un calendario 'amico', Chivu può sfruttare l'onda lunga di Amsterdam

Dopo la Champions, i nerazzurri si rituffano sul campionato per recuperare il terreno perduto nelle prime tra giornate
Lautaro è pronto a tornare: il capitano dell'Inter ha smaltito il mal di schiena che lo ha tenuto ai box ad Amsterdam, oggi è atteso nuovamente in gruppo e per domenica sera punta a riprendersi il suo posto in attacco. Contro il Sassuolo, dunque, è probabile si riveda la Thu-La, ma occhio a possibili rotazioni che potrebbero coinvolgere anche il match-winner della Cruijff Arena: difficile rinunciare in questo momento a Thuram, è vero, ma la linea verde a disposizione di mister Chivu può consentire una tranquilla gestione delle energie. Insomma, rispetto alla stagione passata, alle spalle dei due titolarissimi ci sono giocatori che offrono ampie garanzie: Pio Esposito e Bonny hanno dimostrato di sapersi prendere ampi spazi di assoluto protagonismo.
Scelte che verranno prese tra oggi e domani e che riguardano non solo il reparto d'attacco. Qualche cambiamento rispetto al match con l'Ajax è previsto anche a centrocampo e in difesa, senza tralasciare il fatto che tra i pali potrebbe esserci Martinez. Chivu ha protetto e difeso Sommer dalle critiche post-Juve schierandolo titolare in Champions, quello contro il Sassuolo sarebbe ora un più semplice e normale avvicendamento, giusto per tenere caldo anche il portiere spagnolo. Ma, si diceva, le rotazioni riguarderanno anche gli altri reparti. A destra, in difesa, risalgono le quotazioni di Bisseck, al centro dovrebbe invece essere riconfermato De Vrij dopo l'ottima prestazione in Olanda. A sinistra Carlos Augusto è in vantaggio su Dimarco. Nel terzetto di centrocampo, infine, Sucic è favorito su Mkhitaryan.
Nelle prossime due settimane, da qui alla sosta, l’Inter deve recuperare sulle avversarie e consolidare la posizione in Europa. Il calendario potrebbe aiutare, ci sono Sassuolo, Cagliari, Slavia Praga e Cremonese, con la trasferta in Sardegna unica tappa lontana da San Siro. La vittoria ad Amsterdam ha risollevato il morale e restituito certezze: tutti, nessuno escluso, devono ora sentirsi protagonisti in questa fase delicata, se non già decisiva.
