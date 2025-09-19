Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
INTER

Inter: Lautaro, il Sassuolo e un calendario 'amico', Chivu può sfruttare l'onda lunga di Amsterdam

Dopo la Champions, i nerazzurri si rituffano sul campionato per recuperare il terreno perduto nelle prime tra giornate

19 Set 2025 - 10:23
© Getty Images

© Getty Images

Lautaro è pronto a tornare: il capitano dell'Inter ha smaltito il mal di schiena che lo ha tenuto ai box ad Amsterdam, oggi è atteso nuovamente in gruppo e per domenica sera punta a riprendersi il suo posto in attacco. Contro il Sassuolo, dunque, è probabile si riveda la Thu-La, ma occhio a possibili rotazioni che potrebbero coinvolgere anche il match-winner della Cruijff Arena: difficile rinunciare in questo momento a Thuram, è vero, ma la linea verde a disposizione di mister Chivu può consentire una tranquilla gestione delle energie. Insomma, rispetto alla stagione passata, alle spalle dei due titolarissimi ci sono giocatori che offrono ampie garanzie: Pio Esposito e Bonny hanno dimostrato di sapersi prendere ampi spazi di assoluto protagonismo.

Leggi anche

L'Inter e l'Italia si godono Pio Esposito: un esordio in Champions da predestinato

Scelte che verranno prese tra oggi e domani e che riguardano non solo il reparto d'attacco. Qualche cambiamento rispetto al match con l'Ajax è previsto anche a centrocampo e in difesa, senza tralasciare il fatto che tra i pali potrebbe esserci Martinez. Chivu ha protetto e difeso Sommer dalle critiche post-Juve schierandolo titolare in Champions, quello contro il Sassuolo sarebbe ora un più semplice e normale avvicendamento, giusto per tenere caldo anche il portiere spagnolo. Ma, si diceva, le rotazioni riguarderanno anche gli altri reparti. A destra, in difesa, risalgono le quotazioni di Bisseck, al centro dovrebbe invece essere riconfermato De Vrij dopo l'ottima prestazione in Olanda. A sinistra Carlos Augusto è in vantaggio su Dimarco. Nel terzetto di centrocampo, infine, Sucic è favorito su Mkhitaryan.

Classifica Champions: Psg in vetta con la sorpresa Eintracht. Inter in top 8, Atalanta ultima col Gala

Nelle prossime due settimane, da qui alla sosta, l’Inter deve recuperare sulle avversarie e consolidare la posizione in Europa. Il calendario potrebbe aiutare, ci sono Sassuolo, Cagliari, Slavia Praga e Cremonese, con la trasferta in Sardegna unica tappa lontana da San Siro. La vittoria ad Amsterdam ha risollevato il morale e restituito certezze: tutti, nessuno escluso, devono ora sentirsi protagonisti in questa fase delicata, se non già decisiva.

inter
lautaro
sassuolo
esposito

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:02
Conte la legge così

Conte la legge così

01:24
MCH LIBERTADORES FLAMENGO-ESTUDIANTES 2-1 MCH

Il Flamengo batte 2-1 l'Estudiantes: gli highlights

01:08
MCH LIBERTADORES LIGA QUITO-SAN PAOLO 2-0 MCH

Il San Paolo cade a Quito, battuto 2-0 dalla Liga

01:37
DICH BUONGIORNO POST CITY DICH

Buongiorno "Non è facile in 11, figuriamoci in 10. Ma la squadra è rimasta unita"

02:35
DICH CONTE estratto conferenza stampa DICH

Conte dopo il Manchester City: "Ne usciamo più forti"

03:32
DICH BEUKEMA NAPOLI POST CITY DICH

Beukema: "Non siamo delusi, abbiamo dato tutto"

01:14
DICH CHERUBINI PARMA DICH

Cherubini: "Gli investimenti di questi cinque anni hanno posto le basi per tanti progetti"

00:35
MCH ARRIVO MOURINHO BENFICA MCH

Mourinho arriva nel centro sportivo del Benfica... in Ferrari

01:34
Il ritorno di Mourinho

Il ritorno di Mourinho

01:57
Domenica Lazio-Roma

Domenica Lazio-Roma

01:27
Milan, certezza Pulisic

Milan, certezza Pulisic

01:55
Yildiz più Vlahovic

Yildiz più Vlahovic

01:12
Manchester live

Manchester live

00:34
MCH ARRIVO DE LAURENTIIS MANCHESTER MCH

De Laurentiis a Manchester per il pranzo Uefa con i vertici del City

01:22
La sfida di Donnarumma

La sfida di Donnarumma

02:02
Conte la legge così

Conte la legge così

I più visti di Inter

Thuram incorna l'Ajax, Chivu esordisce in Champions con una vittoria scaccia crisi

L'Inter allontana i fantasmi dello Stadium: l'Europa è ancora il suo habitat e quell'intesa Pio-Thuram...

Lautaro tiene in ansia l'Inter: problema alla schiena ma parte per Amsterdam. Si scalda Bonny

SRV RULLO INTER UNA CHAMPIONS DI PROBLEMI (MUSICATO) 15/09 SRV

Inter, problemi Champions: da Lautaro a Sommer, è l'ora delle scelte

Lautaro, il Sassuolo e un calendario 'amico': Chivu può sfruttare l'onda lunga di Amsterdam

Juve infinita, jolly Adzic per Tudor nello show di Yildiz, Calhanoglu e i fratelli Thuram. Inter ancora al tappeto

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:30
Udinese, Runjaic: "Voglio costanza anche contro il Milan"
13:24
Manchester City, Guardiola: "Haaland? Vicino al livello di Messi e Ronaldo"
13:00
Torino, Asllani si presenta: "Ciò che cercavo, i Granata credono in me"
12:39
Genoa, Vieira: "Pronti per Bologna, ma sarà difficile"
12:07
Roma, ancora assenti Hermoso e Wesley a due giorni dal derby