Inter: Lautaro, il Sassuolo e un calendario 'amico', Chivu può sfruttare l'onda lunga di Amsterdam

Lautaro è pronto a tornare: il capitano dell'Inter ha smaltito il mal di schiena che lo ha tenuto ai box ad Amsterdam, oggi è atteso nuovamente in gruppo e per domenica sera punta a riprendersi il suo posto in attacco. Contro il Sassuolo, dunque, è probabile si riveda la Thu-La, ma occhio a possibili rotazioni che potrebbero coinvolgere anche il match-winner della Cruijff Arena: difficile rinunciare in questo momento a Thuram, è vero, ma la linea verde a disposizione di mister Chivu può consentire una tranquilla gestione delle energie. Insomma, rispetto alla stagione passata, alle spalle dei due titolarissimi ci sono giocatori che offrono ampie garanzie: Pio Esposito e Bonny hanno dimostrato di sapersi prendere ampi spazi di assoluto protagonismo.