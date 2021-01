Inter, Lautaro: "Il gol? Io lavoro per la squadra. Sul rinnovo stiamo lavorando"

INTER

Dopo il gol è arrivato l'urlo liberatorio. Contro il Benevento Lautaro Martinez è tornato a segnare: il digiuno durava da sei partite, quattro in campionato e due in Coppa Italia: "Ci sono tanti gol facili che non faccio e ne segno uno che non ho cercato. Ma la cosa importante è che l'Inter vince, lavoro per dare il meglio. Siamo contenti", ha detto l'attaccante nerazzurro nel dopo partita. "Io lavoro per la squadra, poi i gol si sbagliano ma io devo migliorare. Voglio farlo ogni giorno, dare il meglio per l'Inter e che il mister lo veda". Sul rinnovo fino al 2024: "Stiamo cercando quello. Io qui sto bene, tutti si comportano molto bene con me, la società e il mister hanno fiducia in me. Quello che è fuori dal campo si risolve",

"E' stata una partita tosta nel primo tempo. Abbiamo trovato gol per un fallo, dopo abbiamo gestito bene la partita - ha proseguito Lautaro a Dazn - Nel secondo tempo abbiamo segnato i gol che ci siamo mangiati nel primo. Lukaku? Lui è importante per noi, oggi anche a livello basso ha fatto due gol e fatto bene. Siamo contenti quando l'Inter vince. Poi se facciamo gol, meglio".

STELLINI: "ERIKSEN MI E' PIACIUTO TANTISSIMO"

Con Conte squalificato, a parlare nel dopo partita c'era il vice Stellini: "Eriksen mi è piaciuto tantissimo, come tutta la squadra. Si sta applicando molto in un ruolo dove serve tanta intelligenza tattica e dove può offrire ottime prestazioni. La sua intelligenza la sfrutta per giocare buone partite come quella di oggi; ce lo teniamo stretto, perché può dare molto. Ci aspettiamo che Eriksen, giocando con più continuità, migliori ancora. Si sta abituando a giocare in questo ruolo, anche in una fase alla quale non era abituato: quella difensiva. Ci stiamo lavorando tanto e lui sta lavorando tanto, è un giocatore di alto livello. Scambio Sanchez-Dzeko? Siamo molto contenti di Sanchez, come siamo molto contenti di tutti. Sono tutti molto coinvolti. Mi è piaciuta tutta la squadra, ma soprattutto Eriksen, mi è piaciuto tantissimo. Si sta applicando molto, ora ha delle opportunità".