Inter, Lautaro e Dimarco sono tornati in gruppo

L'attaccante e l'esterno verranno convocati per la sfida di San Siro contro il Verona

© ipp Buone notizie dall'infermeria per Simone Inzaghi. Il tecnico dell'Federico Dimarco recupera infatti Lautaro Martinez e Federico Dimarco. Come previsto, l'attaccante e l'esterno nerazzurri si sono aggregati al resto del gruppo per aumentare il ritmo e i carichi di lavoro. Entrambi, salvo colpi di scena dell'ultimo momento o imprevisti, dovrebbero essere convocati per la gara di San Siro contro il Verona. Resta ancora da capire il loro utilizzo. L'impressione è che dovrebbero partire dalla panchina soltanto a scopo precauzionale per poi entrare a gara in corso.

Rosa alla mano, sulla sinistra e in attacco contro il Verona dovrebbero giocare titolari Carlos Augusto e Marko Arnautovic, ma al momento non si possono escludere cambi di programma. Soprattutto se in questi giorni sia Lautaro che Dimarco dovessero dimostrare di essere già pronti al 100% e in grado di dare garanzie al tecnico nerazzurro dopo aver saltato le ultime partite del 2023 per problemi muscolari. Di sicuro Inzaghi contro il Verona al Meazza potrà invece contare dal 1' su Calhanoglu, recuperato dopo lo stato febbrile dei giorni scorsi.