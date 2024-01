Inter, Tajon Buchanan è a Milano: ora visite mediche e firma

La prima giornata milanese di Tajon Buchanan sarà piuttosto intensa: l'esterno canadese è atterrato in mattinata a Milano, poi subito visite mediche e idoneità al Coni prima della firma sul contratto da circa 1,5 milioni di euro che lo legherà all'Inter fino a giugno 2028. Affare da 7 milioni più bonus, per arrivare intorno ai 10. Ma non è finita qui perché l'ormai ex Bruges, individuato per sostituire nella rosa la casella lasciata scoperta dall'infortunio di Cuadrado, dovrebbe ripartire a stretto giro di posta per il Belgio dove dovrà richiedere e attendere il permesso di soggiorno per attività lavorativa, in quanto extracomunitario. Per questo motivo sembra molto difficile che Simone Inzaghi lo abbia a disposizione sabato contro il Verona, non ci sono i tempi tecnici perché il tesseramento sia operativo: il suo esordio in maglia nerazzurra potrebbe avvenire sabato 13, all'U-Power Stadium contro il Monza.