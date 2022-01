Inter, la festa è anche social: "I'm winner"

supercoppa italiana

Il presidente nerazzurro scende in campo con la dirigenza per festeggiare la Supercoppa italiana: "Questo trofeo è frutto del grandissimo lavoro fatto da tutti quanti"

Anche il presidente Steven Zhang, arrivato la scorsa settimana dalla Cina, è sceso sul prato di San Siro per festeggiare la vittoria della Supercoppa Italiana da parte dell'Inter nella finale contro la Juventus. Il giovane presidente nerazzurro ha celebrato il suo secondo trofeo insieme a tutta la dirigenza, il vicepresidente Javier Zanetti e i due ad Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello.

ZHANG: "GRANDE LAVORO DI TUTTI"

Dopo il trionfo in Supercoppa, il presidente nerazzurro ha parlato ai microfoni di Inter TV: "E' un momento molto speciale per tutti noi. Siamo molto contenti". "La squadra ha giocato molto bene stasera, siamo primi in campionato. Questo trofeo è frutto del grandissimo lavoro fatto da tutti quanti, dall'allenatore ai giocatori - ha aggiunto Zhang - È una vittoria che ci dà molta speranza, molta energia per il futuro ed è arrivata grazie al nostro lavoro fatto da noi in questi sei anni insieme". "Dedico questa vittoria a tutti tifosi dell'Inter ma anche ai dipendenti e ai dirigenti. Sono loro che portano avanti questo progetto" ha concluso il presidente dell'Inter.

SUI SOCIAL "I'M WINNER"