Inter, la Curva Nord critica Inzaghi: "Sembriamo una provinciale"

IL COMUNICATO

Dopo il pareggio di Marassi la parte più calda del tifo nerazzurro prende posizione su Instagram, le scelte del tecnico non hanno convinto

L'ennesimo passo falso in trasferta e ora la Curva Nord prende posizione. Dopo il pareggio di Genova contro la Sampdoria, la parte più calda del tifo nerazzurro ha duramente criticato attraverso il proprio profilo Instagram il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, colpevole secondo gli ultras di non aver rischiato nel secondo tempo, preferendo mantenere l'assetto con tre difensori nonostante l'avversario non sembrasse in grado di impensierire Acerbi e compagni.

© twitter

"Lo scialbo pareggio rimediato a Genova contro l'ultima della classe - si legge nella nota della Curva -. ha dimostrato ancora una volta che probabilmente Mr. Inzaghi non riesce a motivare i ragazzi per le partite con le 'piccole'. Atteggiamento da squadra provinciale quello mostrato nel secondo tempo, quando al posto che rischiare le tre punte, resta aggrappato al suo modulo; rischio da correre anche perché il pari non serviva a nessuno. Siamo l'Inter, è l'avversario che deve temerci, dovremmo aggredire e dimostrare la superiorità e invece sembriamo una squadra di media classifica a cui un pari fuori casa può andare bene. Tre punti fondamentali quelli persi stasera, perché dietro di noi ci sono ben 3 squadre pronte all'aggancio al prossimo passo falso...".

