San Siro, il giorno della verità: oggi si decide sulla vendita a Inter e Milan

Se tutti i consiglieri fossero presenti al momento del voto servirebbero 25 sì e, al momento, la maggioranza guidata dal sindaco Sala ne ha 23. Il fronte del no conta anche 7 consiglieri del centro-sinistra per questioni di ripercussioni ambientali e per la questione dello "scudo penale" chiesto da Inter e Milan che le protegge nel caso dell'apertura di procedimenti penali dopo la stipula del contratto di vendita (argomento delicato legato all'inchiesta sull'urbanistica della città di Milano).