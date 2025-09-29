San Siro, il giorno della verità: oggi si decide sulla vendita a Inter e Milan

Dalle 16.30 la votazione del consiglio comunale. Mancano due sì alla maggioranza, con il no i club andranno fuori città
Inter e Milan oggi conosceranno in quale stadio giocheranno in futuro. Dalle 16.30, infatti, il consiglio comunale di Milano si riunirà per votare in merito alla vendita di San Siro ai due club per 197 milioni di euro, offerta valida sino a domani e dunque la delibera deve essere approvata per forza in giornata. Ma non sarà una seduta semplice, non a caso è stata convocata a oltranza col rischio che si arrivi a notte fonda, poiché mancano ancora due sì al via libera.
Se tutti i consiglieri fossero presenti al momento del voto servirebbero 25 sì e, al momento, la maggioranza guidata dal sindaco Sala ne ha 23. Il fronte del no conta anche 7 consiglieri del centro-sinistra per questioni di ripercussioni ambientali e per la questione dello "scudo penale" chiesto da Inter e Milan che le protegge nel caso dell'apertura di procedimenti penali dopo la stipula del contratto di vendita (argomento delicato legato all'inchiesta sull'urbanistica della città di Milano).
La maggioranza cercherà di arrivare ai fatidici 25 voti magari ritoccando la delibera con qualche emendamento che non snaturerebbe di fatto l'offerta fatta dai club al comune. Uno potrebbe prevedere la certezza che le imprese che lavoreranno al nuovo impianto che sorgerebbe sull'area non siano soggette a infiltrazioni mafiose, un altro l'analisi del costo di bonifica dei terreni e un altro ancora sulle misure per tutelare la salute dei residenti, sia a livello ambientale che acustico.
L'opposizione invece difficilmente darà una mano alla maggioranza, per non darle una mano in un momento così difficile per la Giunta: arriveranno solo no oppure resta vivo lo scenario di un'uscita dall'Aula al momento del voto per influenzare il numero legale. Quest'ultimo aspetto non preoccupa Sala poiché nella scorsa seduta il centro-sinistra ha già fatto cadere il numero legale facendo sì che bastino solo 15 consiglieri presenti per ritenere valida la votazione.
Se arrivasse la fumata nera, Inter e Milan sarebbero pronte a lasciare Milano per trovare una soluzione nell'hinterland: ognuna con un suo stadio, i nerazzurri avevano valutato Rozzano mentre i rossoneri hanno già investito su San Donato, oppure ancora condivisa.
