Roma, i convocati per il Lille: sempre ai box Dybala e Bailey

01 Ott 2025 - 19:38

La Roma ha diramato l'elenco dei calciatori convocati per la sfida di Europa League contro il Lille, in programma domani allo stadio Olimpico (ore 18,45). Assenti gli infortunati Bailey e Dybala, oltre ai fuori lista Vasquez e Baldanzi.
Portieri: Svilar, Gollini, Marcaccini
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Wesley, Ghilardi, Ziolkowski
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soule, El Shaarawy

