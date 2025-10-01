Roma, i convocati per il Lille: sempre ai box Dybala e Bailey

La Roma ha diramato l'elenco dei calciatori convocati per la sfida di Europa League contro il Lille, in programma domani allo stadio Olimpico (ore 18,45). Assenti gli infortunati Bailey e Dybala, oltre ai fuori lista Vasquez e Baldanzi.

Portieri: Svilar, Gollini, Marcaccini

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Wesley, Ghilardi, Ziolkowski

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soule, El Shaarawy