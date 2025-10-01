Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Mondiali 2026, al via lotteria per la vendita dei biglietti

01 Ott 2025 - 18:30

I biglietti per la Coppa del Mondo Fifa del prossimo anno saranno ufficialmente in vendita mercoledì. Gli acquirenti sono stati selezionati tra 4,5 milioni di candidati tramite una lotteria il mese scorso. La Fifa ha reso noto che i vincitori saranno informati via e-mail. Stati Uniti, Canada e Messico si qualificano automaticamente come paesi ospitanti, ma il programma completo e le sedi non saranno definitivi fino a dicembre. Nonostante le incertezze, i tifosi sono ansiosi di assicurarsi i biglietti. Il presidente della Fifa Gianni Infantino lo definisce una forte dichiarazione di passione globale per il calcio. Il Dipartimento di Stato americano consiglia ai viaggiatori che necessitano di visto di presentare domanda ora. Ulteriori fasi di biglietteria e promozioni sono previste nei prossimi mesi. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:31
CONFERENZA STAMPA JURIC

Juric "Gli uomini dalla panchina hanno dato una spinta importante"

01:11
DICH CASTRO VIGILIA 1/10 DICH

Castro: "Siamo pronti, vogliamo fare una grande partita"

01:11
DICH ITALIANO VIGILIA 1/10 DICH

Italiano: "Girone tosto. Dobbiamo alzare il livello"

00:14
MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

01:06
DICH GASPERINI VIGILIA 1/10 DICH

Gasperini: "Dietro possiamo fare turnover ma davanti siamo sempre gli stessi"

01:00
DICH PIOLI VIGILIA 1/10 DICH

Pioli: "Vogliamo arrivare fino in fondo, puntiamo sulla qualità"

01:02
DICH PAYERO CREMONESE 1/10 DICH

Payero si presenta alla Cremonese: "Pronto a giocare in tutti i ruoli"

02:08
Le top parate della 5a

Le top parate della 5a

01:21
Il futuro di San Siro

Il futuro di San Siro

01:15
Domani l'Europa League

Domani l'Europa League

01:36
Vlahovic a Villarreal

Vlahovic a Villarreal

01:32
Stasera Villarreal-Juve

Stasera Villarreal-Juve

02:05
Stasera Napoli-Sporting

Stasera Napoli-Sporting

01:59
DICH CHIVU POST INT-SLA DICH

Chivu: "Calhanoglu è un uomo con dei valori"

03:32
DICH ZIELINSKI POST INT-SLA DICH

Zielinski "Era importante vincere"

01:31
CONFERENZA STAMPA JURIC

Juric "Gli uomini dalla panchina hanno dato una spinta importante"

I più visti di Calcio

NUOVO SAN MAMES - ATHLETIC CLUB

I grandi stadi abbattuti e ricostruiti: San Siro come Wembley, Highbury e il San Mames

Vendita San Siro, Inter e Milan: "Passo decisivo per il futuro dei club e della città"

Come sarà il nuovo San Siro: 71.500 posti, hotel, negozi e ristoranti

MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

DICH CONTE POST MILAN PER SITO/INFINITY 28/9 DICH

Conte: "De Bruyne? Spero fosse nervoso per il risultato, altrimenti..."

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:38
Roma, i convocati per il Lille: sempre ai box Dybala e Bailey
19:13
Italia U21, Baldini: "Orgoglioso dell'azzurro, voglio ragazzi motivati"
18:54
Torino, si ferma Ismajli: distrazione muscolare alla coscia destra
18:36
Inter, risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra per Thuram
18:30
Mondiali 2026, al via lotteria per la vendita dei biglietti