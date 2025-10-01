Mondiali 2026, al via lotteria per la vendita dei biglietti

I biglietti per la Coppa del Mondo Fifa del prossimo anno saranno ufficialmente in vendita mercoledì. Gli acquirenti sono stati selezionati tra 4,5 milioni di candidati tramite una lotteria il mese scorso. La Fifa ha reso noto che i vincitori saranno informati via e-mail. Stati Uniti, Canada e Messico si qualificano automaticamente come paesi ospitanti, ma il programma completo e le sedi non saranno definitivi fino a dicembre. Nonostante le incertezze, i tifosi sono ansiosi di assicurarsi i biglietti. Il presidente della Fifa Gianni Infantino lo definisce una forte dichiarazione di passione globale per il calcio. Il Dipartimento di Stato americano consiglia ai viaggiatori che necessitano di visto di presentare domanda ora. Ulteriori fasi di biglietteria e promozioni sono previste nei prossimi mesi.