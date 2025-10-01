Italia U21, Baldini: "Orgoglioso dell'azzurro, voglio ragazzi motivati"

Baldini guarda e osserva tutto, così come gli capitò in un Carrarese-Triestina nell'aprile del 1983: "A quel tempo studiavo all'Isef e andai a vedere questa partita. La Carrarese era allenata da Orrico e giocava un calcio totale di ispirazione olandese: ne rimasi affascinato. Pensai che un giorno anche io avrei voluto essere un allenatore e trovarmi in uno stadio con tutta quella gente a fare il tifo". E così è stato, senza mai scendere a compromessi: "A un certo punto non mi sentivo più felice di allenare. Stetti sei anni fermo, finché non parlai proprio con la Carrarese; dissi loro che sarei tornato ad allenare gratis ma che non volevo vincoli e fra questi paletti c'era anche il non essere esonerato a prescindere dai risultati. Andò bene, facemmo la finale play-off con il Bari e poi le avventure con Palermo e Pescara mi hanno reso felice di questo percorso".