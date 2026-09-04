Abate: "Al Torino serve tempo, ma c'è l'energia giusta"

"La Fiorentina è l'esempio lampante: quando crei un progetto nuovo hai bisogno di tempo, anche noi siamo in questa situazione ma vedo l'energia giusta e dobbiamo avere la voglia feroce di far nostra questa gara": così il tecnico del Torino, Ignazio Abate, in vista della trasferta contro i viola, fermi a zero punti dopo due giornate come i granata. "I nuovi portano entusiasmo, Mandragora è un leader ed è il più pronto di tutti - continua in conferenza stampa - mentre gli altri hanno bisogno di un po' più di tempo. Rodriguez? Dovrà mettersi al passo, ma sono felice del suo arrivo".