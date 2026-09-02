Inter, Dimarco: "Rinnovo? Purtroppo non ne abbiamo ancora parlato, ma ci sarà modo di farlo"

"Rinnovo? Purtroppo non ne abbiamo parlato, sapete la mia storia, cosa è l'Inter per me, speravo succedesse visto come è finita la scorsa stagione, però ci sarà modo di parlarne prossimamente": così il difensore dell'Inter Federico Dimarco a Sky a margine del Gran Galà del Calcio Aic. E sabato c'è il Napoli, subito un big match: "Squadra forte, l'anno scorso è arrivato secondo. È un avversario che da un po' di partite non riusciamo a battere: dovremo cercare di andare in campo e portare a casa i 3 punti, sono fondamentali".