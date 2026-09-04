Atalanta, tifoso brucia la maglia da 2.000 euro di de Roon: "Ci ha tradito"

Tifoso dell'Atalanta brucia la maglia di de Roon acquistata all'asta a 2mila euro: esplode la bufera per il passaggio alla Roma

04 Set 2026 - 09:36
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Un filmato di oltre tre minuti documenta il gesto di Fabio Acquaroli, un imprenditore bergamasco che ha dato fuoco alla maglia dell'ormai ex capitano nerazzurro Marten de Roon, acquistata per 2.000 euro a un'asta benefica a favore della Pediatria dell'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Alla base della protesta social c'è il profondo dissenso dei tifosi atalantini per il passaggio del 35enne centrocampista olandese alla Roma, avversaria dei nerazzurri proprio nel match di sabato 5 settembre all'Olimpico, tra l'altro guidata da un altro ex: Gian Piero Gasperini.

L'addio di de Roon - dopo un decennio a Bergamo e l'ottenimento della cittadinanza onoraria - ha spaccato la piazza tra chi difende la scelta di misurarsi ancora ad alti livelli e chi giudica imperdonabile la scelta di seguire l'ex tecnico nella capitale.

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