Inter-Juve e il tabù Derby d’Italia: la capolista sfida anche la "maledizione" bianconera

Si è parlato tanto, forse pure troppo considerando la stagione nerazzurra nella sua complessità, della difficoltà dell'Inter negli scontri diretti con le big ma siamo sicuri che il primo posto in campionato, la semifinale di Coppa Italia (unica tra le big rimasta in corsa) e i playoff di Champions League (chiudendo il girone unico da migliore italiana) soddisfino, a metà febbraio, sia la società che i tifosi. Piuttosto, all'orizzonte si staglia quello che è un vero tabù per l'Inter, e non solo in questa stagione: il Derby d'Italia contro la Juventus.