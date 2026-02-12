i precedenti

Inter-Juve e il tabù Derby d’Italia: la capolista sfida anche la "maledizione" bianconera

L'Inter vola in campionato ma sabato affronta il suo peggior incubo: la Juventus. Dal 2006 solo 7 vittorie nerazzurre nel Derby d'Italia

di Stefano Fiore
12 Feb 2026 - 09:56
videovideo

Si è parlato tanto, forse pure troppo considerando la stagione nerazzurra nella sua complessità, della difficoltà dell'Inter negli scontri diretti con le big ma siamo sicuri che il primo posto in campionato, la semifinale di Coppa Italia (unica tra le big rimasta in corsa) e i playoff di Champions League (chiudendo il girone unico da migliore italiana) soddisfino, a metà febbraio, sia la società che i tifosi. Piuttosto, all'orizzonte si staglia quello che è un vero tabù per l'Inter, e non solo in questa stagione: il Derby d'Italia contro la Juventus.

Inter-Juve, il bilancio

 Prendendo in considerazione i dati post-Calciopoli dalla stagione 2006/07 (cioè quella del ritorno dei bianconeri in Serie A), il bilancio in campionato per i nerazzurri racconta una difficoltà endemica nell'affrontare la Juve: 7 vittorie, 11 pareggi e ben 19 sconfitte. Anche negli anni in cui la formazione interista era al top mondiale - vedi Triplete del 2010 - mentre quella juventina cercava ancora la strada per tornare grande, prima del ciclo Conte-Allegri, il Derby d'Italia sembrava stregato per l'attuale capolista con gare molto equilibrate e decise col minimo scarto, tranne proprio il 2-0 interno del 2009/10.

La vittoria manca da due anni

 Tornando ai nostri giorni, in casa Inter la vittoria contro la Juve manca da oltre due anni. Bisogna tornare all'uno a zero del 4 febbraio 2024, anno della seconda stella, che di fatto chiuse la strada alla corsa scudetto dei bianconeri di Allegri. Da quel momento in avanti due sconfitte, l'ultima il pirotecnico 3-4 dell'andata, oltre a un pareggio da otto gol il 27 ottobre 2024.

Sabato sera, dunque, più che contro la sindrome da big match l'Inter giocherà contro il tabù Juventus: superarlo significherebbe dare un ulteriore strappo alla corsa verso lo scudetto ma anche cancellare una sorta di maledizione.

inter-juventus
statistiche
dati
numeri
precedenti

Ultimi video

02:20
Morganti: "Chiffi promosso in Bologna-Lazio"

Morganti: "Chiffi promosso in Bologna-Lazio"

00:40
Chiffi sgrida Provedel: "Sulla linea!". Ma il portiere parte dietro e para il rigore

Chiffi sgrida Provedel: "Sulla linea!". Ma il portiere parte dietro e para il rigore

06:59
INT. INTEGRALE DE WINTER pubblicare dopo mezzanotte DICH

De Winter: "Io credo allo scudetto. Allegri molto importante per la mia carriera"

07:25
Cataldi: "Ora spero tornino i tifosi"

Cataldi: "Ora spero tornino i tifosi"

02:52
Castro: "Loro hanno fatto solo due tiri, dobbiamo alzare la testa"

Castro: "Loro hanno fatto solo due tiri, dobbiamo alzare la testa"

09:37
Sarri: "Questo è un grande gruppo"

Sarri: "Questo è un grande gruppo"

05:41
Italiano: "La prestazione c'è stata, non molliamo"

Italiano: "La prestazione c'è stata, non molliamo"

00:28
Viviano: "Bologna, le tre competizioni sono un problema"

Viviano: "Bologna, le tre competizioni sono un problema"

01:48
Le Pagelle di Bologna-Lazio

Le Pagelle di Bologna-Lazio

35:12
Postpartita | Coppa Italia | 11 febbraio

Postpartita | Coppa Italia | 11 febbraio

01:20
Sabatini: "Orsolini come Lukaku, e in ottica spareggi mondiali…"

Sabatini: "Orsolini come Lukaku, e in ottica spareggi mondiali…"

00:25
Rigore decisivo, Lotito a occhi chiusi…

Troppa tensione per Lotito: l'ultimo rigore lo vive con gli occhi chiusi...

00:40
Pazzini: "Questa Lazio ha un'anima"

Pazzini: "Questa Lazio ha un'anima"

01:39
Cataldi: "Meritiamo la semifinale, ma pensiamo già al campionato"

Cataldi: "Meritiamo la semifinale, ma pensiamo già al campionato"

01:48
Castro: "C'è delusione, ma continueremo a lottare"

Castro: "C'è delusione, ma continueremo a lottare"

02:20
Morganti: "Chiffi promosso in Bologna-Lazio"

Morganti: "Chiffi promosso in Bologna-Lazio"

I più visti di Inter

La rivincita di Sommer

La rivincita di Sommer

Bonny verso il Mondiale, ma non con la Francia: l'attaccante dell'Inter verso il cambio di maglia

Inter, se segna anche Luis Henrique... sono tornati gli "ingiocabili"

SRV RULLO INTER, CAMPO E NUMERI: LA FUGA CONTINUA 9/2 SRV

Un'Inter di Giganti: ora manca solo la prova "big-match"

Sassuolo-Inter 0-5: gli highlights

Sassuolo-Inter 0-5: gli highlights

Inter, Dumfries è tornato a lavorare in gruppo: la data del rientro

Calcio ora per ora
Vedi tutti
08:42
Milan, cena di gruppo pagata con i soldi delle multe in campionato
23:51
Lazio: Pedro in ospedale, scongiurata la frattura
20:01
Coppa Italia: le formazioni ufficiali di Bologna-Lazio
De Ketelaere (Marsiglia-Atalanta), parato
18:52
L'Atalanta perde De Ketelaere, c'è lesione: ecco quanto starà fuori il belga
16:32
Johnsen: "Il Palermo è squadra ambiziosa e abbiamo un sogno"