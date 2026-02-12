FIFAe World Cup 2026 featuring eFootball, al via le Challenger Series

Per la prima volta, la divisione Mobile adotterà un formato 2v2, in linea con le regole della divisione Console, aprendo le porte a nuovi contesti strategici che impegneranno giocatori di tutto il mondo.

Le Challenger Series sono caratterizzata da due divisioni: la divisione Console e la divisione Mobile.

La selezione dei candidati per la nazionale si baserà sulle prestazioni nelle partite contro l’IA, nelle partite PvP e negli eventi classificati. Da notare che i risultati delle Challenger Series non garantiranno la selezione per la nazionale e che le selezioni finali saranno effettuate dalla federcalcio di ciascuno dei Paesi partecipanti, che potranno tenere conto dei risultati delle Challenger Series come uno dei fattori determinanti.

Dopo le Challenger Series, i tornei di qualificazione internazionali determineranno quali Paesi prenderanno parte, alla fine di quest’anno, alla FIFAe World Cup 2026 featuring eFootball.