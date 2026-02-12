FIFAe World Cup 2026 featuring eFootball, al via le Challenger Series

12 Feb 2026 - 11:22
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Konami Digital Entertainment, B.V. annuncia i dettagli delle Challenger Series. Co-organizzato con la Fédération Internationale de Football Association, il programma competitivo in-game che apre la strada verso la FIFAe World Cup 2026 featuring eFootball inizia ufficialmente oggi, giovedì 12 febbraio.
Giunto alla terza edizione, questo torneo globale in continua crescita ha visto la partecipazione di 16,51 milioni di giocatori lo scorso anno, affermandosi come uno dei più grandi eventi internazionali eSport calcistici al mondo. Quest'anno nuove nazioni scenderanno in campo, tra cui Croazia, Kenya e Tunisia, contribuendo a raggiungere il numero record di oltre 110 nazioni e territori membri della FIFA.

Per la prima volta, la divisione Mobile adotterà un formato 2v2, in linea con le regole della divisione Console, aprendo le porte a nuovi contesti strategici che impegneranno giocatori di tutto il mondo.
Le Challenger Series sono caratterizzata da due divisioni: la divisione Console e la divisione Mobile.
La selezione dei candidati per la nazionale si baserà sulle prestazioni nelle partite contro l’IA, nelle partite PvP e negli eventi classificati. Da notare che i risultati delle Challenger Series non garantiranno la selezione per la nazionale e che le selezioni finali saranno effettuate dalla federcalcio di ciascuno dei Paesi partecipanti, che potranno tenere conto dei risultati delle Challenger Series come uno dei fattori determinanti.
Dopo le Challenger Series, i tornei di qualificazione internazionali determineranno quali Paesi prenderanno parte, alla fine di quest’anno, alla FIFAe World Cup 2026 featuring eFootball.

FIFAe World Cup 2026 featuring eFootball Challenger Series Panoramica
Round 1 – Round 2
•    Data: Giovedì 12 febbraio – Giovedì 19 febbraio
•    Modalità: Dream Team
•    Evento: Challenge Event (match IA / PvP)
Round 3
•    Data: Giovedì 19 febbraio – Domenica 22 febbraio
•    Modalità: Dream Team
•    Evento: Ranking Event (PvP)
Highlight
•    I risultati delle Challenger Series saranno presi in considerazione dalle federazioni calcistiche nazionali.
•    Parteciperanno oltre 110 nazioni e territori membri della FIFA, un numero record.
•    La divisione Mobile introduce per la prima volta il formato 2v2.

