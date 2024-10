Inter-Juve e i dubbi in regia: Asllani, Zielinski o... Barella

Mancano ancora due giorni a Inter-Juve e le sensazioni non hanno ancora lasciato spazio alle certezze, per questo mettiamo per un attimo da parte le parole di Simone Inzaghi dopo lo Young Boys: "(parlando dell'infortunio di Carlos Augusto, ndr) È una mia sensazione, poi ci sarà da valutare, ma nel caso di Calhanoglu e Acerbi ho sensazioni positive e invece in questo mi sembra diverso". Dando per scontato il forfait del turco, che comunque fino all'ultimo proverà anche solo a recuperare per la panchina, chi si sederà in cabina di regia nello scacchiere nerazzurro? Il sostituto naturale è Asllani, non al top per un problema al ginocchio, che però venerdì si è allenato col gruppo dando segnali di ottimismo.