Inter, Julio Cesar: "Icardi? Una macello della madonna"

15/03/2019

Il numero 1 del Triplete parla anche dell'eliminazione dei nerazzurri dall'Europa League. "Mi spiace per ciò che è successo ieri. L'anno prossimo possono cambiare tante cose, spero che possa qualificarsi per la Champions".



A proposito di Champions, la sua mano ha regalato alla Juve l'Ajax, avversario davvero gradito. "Mi ricordo quando beccammo lo Schalke e facemmo una bruttissima figura: il calcio è così, non si può godere se prendi uno meno forte".



Julio Cesar indica le sue preferenze per la vittoria finale. "Il Liverpool sta facendo benissimo, poi ci sono Barcellona e City che stanno andando alla grande. Non ho una mia favorita ma mi piacerebbe una tra Liverpool e City. I Reds hanno un allenatore come Klopp che si merita di vincerla, lo stimo molto".