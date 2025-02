Inter, tocca a Josep Martinez: il Genoa e i big match per provare il suo valore

L'infortunio di Yann Sommer può trasformarsi in una grande opportunità per Josep Martinez. Il portiere spagnolo ha collezionato fin qui una sola presenza in nerazzurro, nella vittoria per 2-0 sull'Udinese agli ottavi di Coppa Italia, ma da qui alle prossime settimane avrà più di una chance per dimostrare di valere l'investimento fatto (13,5 milioni di euro più bonus versati dall'Inter al Genoa in estate) e soprattutto per convincere il club che può davvero essere lui il numero 1 del futuro, considerando i 36 anni di Sommer.