Inter, frattura del pollice per Sommer: circa un mese di stop

Una brutta tegola per Simone Inzaghi che, in attesa di capire quale percorso riabilitativo seguirà, dovrà fare a meno del suo portiere titolare per almeno 20-30 giorni. L'ex Bayern Monaco salterà diverse sfide cruciali, tra cui il quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio, la sfida scudetto contro il Napoli e, con tutta probabilità, anche entrambi i match degli ottavi di finale di Champions League. Toccherà a Josep Martinez, fin qui una sola presenza stagionale, in Coppa Italia.