Inter, Inzaghi: "Trovato un Courtois insuperabile, ma sono fiducioso per la qualificazione"

QUI INTER

Il tecnico nerazzurro dopo il ko contro il Real Madrid: "Contro queste squadre non puoi mai abbassare la guardia, dispiace per i tifosi a San Siro"

Simone Inzaghi mastica amaro dopo la beffarda sconfitta all'89' contro il Real Madrid: "Dovevamo prestare più attenzione, mancava un minuto... - ha detto rammaricato il tecnico nerazzurro -. C'è dispiacere, perché mi ritrovo a commentare una sconfitta dopo una prestazione del genere. Però dobbiamo guardare avanti, pensare a come abbiamo tenuto il campo contro una squadra come il Real Madrid. Stasera abbiamo trovato un portiere a cui è stato davvero difficile fare gol. Chiaramente non si può mai abbassare la concentrazione contro queste squadre, ma giocando così sono fiducioso per la qualificazione". Getty Images

Inzaghi prova dunque a guardare avanti: "Di positivo c'è il modo in cui abbiamo tenuto il campo, le conclusioni fatte e come abbiamo aggredito il Real. Qualcosa che non mi porterei dietro certamente sono tutte quelle parate di Courtois... Nel senso che una o due dovevamo buttarle dentro e non sarebbe successo questo. Spiace per tifosi, per la società e per i nostri giocatori, che hanno dato tutto in campo. Come ho detto, però, giocando così sono fiducioso per il futuro e per la qualificazione".